начнут матч в 16:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 26.03.2024.

Последний матч: «Грузия U21» — «Гибралтар U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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