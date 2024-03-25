начнут матч в 21:30 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2024.

Последний матч: «Нидерланды U21» — «Молдавия U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия U21» — «Нидерланды U21». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нидерланды U21»).

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