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    Молдавия U21 — Нидерланды U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2024 в 21:30 начнется матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Молдавия U21 — Нидерланды U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Молдавия U21 и Нидерланды U21 начнут матч в 21:30 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2024.

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    Последний матч: «Нидерланды U21» — «Молдавия U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия U21» — «Нидерланды U21». Коэффициент ставки — 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нидерланды U21»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Молдавия U21 — Нидерланды U21.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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