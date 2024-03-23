начнут матч в 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 23.03.2024.

Последний матч: «СКА-Хабаровск» — «Тюмень» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «СКА-Хабаровск»).

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