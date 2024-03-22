В 21:30 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Сербия U21» — «Люксембург U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Люксембург U21» — «Сербия U21». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сербия U21»).

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