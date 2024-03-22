В 20:15 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Латвия U21» — «Италия U21» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия U21» — «Латвия U21». Коэффициент ставки — 2.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Италия U21»).

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