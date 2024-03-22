Последний матч: «Косово U21» — «Германия U21» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия U21» — «Косово U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Германия U21»).
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