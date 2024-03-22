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    Белоруссия U21 — Греция U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2024 в 14:30 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Белоруссия U21 — Греция U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Белоруссия U21 и Греция U21 начнут матч в 14:30 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 22.03.2024.

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    Последний матч: «Греция U21» — «Белоруссия U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Белоруссия U21» — «Греция U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54.

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