начнут матч в 14:30 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 22.03.2024.

Последний матч: «Греция U21» — «Белоруссия U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Белоруссия U21» — «Греция U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54.

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