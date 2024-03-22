В 15:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.31.

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