В 19:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Финляндия U21» — «Албания U21» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания U21» — «Финляндия U21». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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