начнут матч в 22:00 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 21.03.2024.

Последний матч: «Казахстан U21» — «Шотландия U21» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия U21» — «Казахстан U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шотландия U21»).

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