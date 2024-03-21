В 16:00 21.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония U21» — «Гибралтар U21». Коэффициент ставки — 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Северная Македония U21»).

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