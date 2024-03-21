начнут матч в 19:30 в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 21.03.2024.

Последний матч: «Польша U21» — «Израиль U21» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Израиль U21» — «Польша U21». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Израиль U21»).

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