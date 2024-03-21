В 22:00 21.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Мальта U21» — «Бельгия U21» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия U21» — «Мальта U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бельгия U21»).

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