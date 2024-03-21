Последний матч: «Мальта U21» — «Бельгия U21» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия U21» — «Мальта U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бельгия U21»).
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