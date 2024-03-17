начнут матч в 16:00 в Ла Лиге, 17.03.2024.

Последний матч: «Сельта» — «Севилья» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

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