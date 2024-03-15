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    Александрия — Ворскла: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.03.2024 в 19:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Александрия — Ворскла

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Ворскла
    Александрия и Ворскла начнут матч в 19:00 в чемпионате Украины по футболу, 15.03.2024.

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    Последний матч: «Ворскла» — «Александрия» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Ворскла». Коэффициент ставки — 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ворскла»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Александрия — Ворскла.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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