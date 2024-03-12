начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 12.03.2024.

Последний матч: «Наполи» — «Барселона» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барселона»).

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