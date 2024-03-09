начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 09.03.2024.

Последний матч: «Химки» — «Волгарь» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волгарь» — «Химки». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Волгарь»).

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