начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 08.03.2024.

Последний матч: «Рух В» — «Днепр-1» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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