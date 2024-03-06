В 12:30 06.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч: «Кызыл-Жар» — «Кайсар» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайсар» — «Кызыл-Жар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

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