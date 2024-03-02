В 16:30 02.03.2024 Ворскла и Верес начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

Ворскла — Верес

Последний матч между собой: Верес — Ворскла 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Верес»).

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