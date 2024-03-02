В 17:00 02.03.2024 Удинезе и Салернитана начнут матч в итальянской Серии А.

Удинезе — Салернитана

Последний матч между собой: Салернитана — Удинезе 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Салернитана». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Удинезе»).

Трансляция

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