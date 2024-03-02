начнут матч в 22:45 в Серии А, 02.03.2024.

Последний матч между собой: Фиорентина — Торино 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торино»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торино — Фиорентина.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам