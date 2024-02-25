В 22:45 25.02.2024 Милан и Аталанта сыграют матч в Серии А.

Милан — Аталанта

Последний матч между собой: Милан — Аталанта 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Милан»).

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