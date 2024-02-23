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    Черкасы — Кривбасс ⚽ смотреть онлайн

    23.02.2024 в 16:30 начнется матч в украинской Премьер-лиге Черкасы — Кривбасс

    Футбол Премьер-лига (Украина) Кривбасс
    В 16:30 23.02.2024 Черкасы и Кривбасс сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

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    Черкасы — Кривбасс

    Последний матч между собой: Кривбасс — Черкасы 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Черкасы»).

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