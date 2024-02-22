ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • 15:26
    • «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ
  • 12:55
    • Дани Алвес приговорен к 4.5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании
    Все новости спорта

    Карабах — Брага ⚽ смотреть онлайн

    22.02.2024 в 20:45 начнется матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Карабах — Брага

    Футбол Лига Европы Карабах Брага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:45 22.02.2024 Карабах и Брага сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Карабах — Брага

    Последний матч между собой: Брага — Карабах 2:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры КарабахБрага доступны сотни других матчей.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Карабах» — «Брага» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Карабах — Брага.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Способны ли португальцы на чудо?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Аякс» вырвет путевку в следующий раунд турнира?
  • «Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры