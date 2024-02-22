В 23:00 22.02.2024 Айнтрахт Ф и Юнион сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Айнтрахт Ф — Юнион

Последний матч между собой: Юнион — Айнтрахт Ф 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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