В 23:00 20.02.2024 Интер и Атлетико сыграют матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интер — Атлетико

Последний матч между собой: Атлетико — Интер 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Интер»).

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