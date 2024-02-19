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    Бешикташ — Коньяспор ⚽ смотреть онлайн

    19.02.2024 в 20:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Бешикташ — Коньяспор

    Футбол Бешикташ
    В 20:00 19.02.2024 Бешикташ и Коньяспор сыграют матч в чемпионате Турции по футболу.

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    Бешикташ — Коньяспор

    Последний матч между собой: Коньяспор — Бешикташ 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бешикташ» — «Коньяспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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