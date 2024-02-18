2-й таймЛутон — Манчестер ЮнайтедОнлайн
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    Брест — Марсель ⚽ смотреть онлайн

    18.02.2024 в 22:45 начнется матч во французской Лиге 1 Брест — Марсель

    Футбол Лига 1 Брест Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:45 18.02.2024 Брест и Марсель сыграют матч во французской Лиге 1.

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    Брест — Марсель

    Последний матч между собой: Марсель — Брест 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

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