Олимпиакос — Ференцварош
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Олимпиакос» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Олимпиакос»).
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