В 17:00 11.02.2024 Монца и Верона начнут матч в Серии А.

Монца — Верона

Последний матч между собой: Верона — Монца 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монца»).

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