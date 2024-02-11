В 17:00 11.02.2024 Клермон и Брест начнут матч в Лиге 1.

Клермон — Брест

Последний матч между собой: Брест — Клермон 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Клермон» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Брест»).

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