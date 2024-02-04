В 17:00 04.02.2024 Челси и Вулверхэмптон начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Челси — Вулверхэмптон

Последний матч между собой: Вулверхэмптон — Челси 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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