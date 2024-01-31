В 22:45 31.01.2024 Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд начнут матч в английском Чемпионшипе.

Шеффилд Уэнсдей — Уотфорд

Последний матч между собой: Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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