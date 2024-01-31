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    Сборная ЯпонииБахрейн — Япония 1:3. Онлайн
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    Иран — Сирия смотреть онлайн

    31.01.2024 в 19:00 начнется матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023 Иран — Сирия

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Ирана
    В 19:00 31.01.2024 Иран и Сирия начнут матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023.

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    Иран — Сирия

    Последний матч между собой: Иран — Сирия 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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