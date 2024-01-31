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    Герта — Кайзерслаутерн смотреть онлайн

    31.01.2024 в 22:45 начнется матч в кубке Германии по футболу Герта — Кайзерслаутерн

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Герта Кайзерслаутерн
    В 22:45 31.01.2024 Герта и Кайзерслаутерн начнут матч в кубке Германии по футболу.

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    Герта — Кайзерслаутерн

    Последний матч между собой: Кайзерслаутерн — Герта 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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