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    Бристоль Роверс — Эксетер Сити смотреть онлайн

    23.01.2024 в 22:45 начнется матч в Первой Лиге Англии Бристоль Роверс — Эксетер Сити

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 23.01.2024 Бристоль Роверс и Эксетер Сити начнут матч в Первой Лиге Англии.

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    Бристоль Роверс — Эксетер Сити

    Последний матч между собой: Бристоль Роверс — Эксетер Сити 3:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бристоль Роверс»).

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