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    Валенсия — Атлетик смотреть онлайн

    20.01.2024 в 20:30 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Валенсия — Атлетик

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    В 20:30 20.01.2024 Валенсия и Атлетик начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

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    Валенсия — Атлетик

    Последний матч между собой: Атлетик — Валенсия 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

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