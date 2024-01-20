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    Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир смотреть онлайн

    20.01.2024 в 16:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир

    Футбол Истанбул Башакшехир
    В 16:00 20.01.2024 Фатих Карагюмрюк и Истанбул Башакшехир начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

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    Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир

    Последний матч между собой: Истанбул Башакшехир — Фатих Карагюмрюк 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Истанбул Башакшехир»).

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