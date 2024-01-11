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    Сивасспор — Галатасарай смотреть онлайн

    11.01.2024 в 17:00 начнется матч в Суперлиге Турции Сивасспор — Галатасарай

    Футбол Сивасспор Галатасарай
    В 17:00 11.01.2024 Сивасспор и Галатасарай начнут матч в Суперлиге Турции.

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    Сивасспор — Галатасарай

    Последний матч между собой: Галатасарай — Сивасспор 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сивасспор» — «Галатасарай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Галатасарай»).

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