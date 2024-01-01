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    Суонси — Вест Бромвич смотреть онлайн

    01.01.2024 в 18:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Суонси — Вест Бромвич

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Суонси Вест Бромвич
    В 18:00 01.01.2024 Суонси и Вест Бромвич начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Суонси — Вест Бромвич

    Последний матч между собой: Вест Бромвич — Суонси 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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