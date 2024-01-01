В 18:00 01.01.2024 Норвич Сити и Саутгемптон начнут матч в английском Чемпионшипе.

Норвич Сити — Саутгемптон

Последний матч между собой: Саутгемптон — Норвич Сити 4:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Саутгемптон»).

Трансляция

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