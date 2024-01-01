В 18:00 01.01.2024 Барнсли и Уиган начнут матч в Первой Лиге Англии.

Барнсли — Уиган

Последний матч между собой: Уиган — Барнсли 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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