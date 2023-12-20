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    Брест — Лорьян смотреть онлайн

    20.12.2023 в 23:00 начнется матч во французской Лиге 1 Брест — Лорьян

    Футбол Лига 1 Брест Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 20.12.2023 Брест и Лорьян начнут матч во французской Лиге 1.

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    Брест — Лорьян

    Последний матч между собой: Лорьян — Брест 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «Лорьян» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брест»).

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