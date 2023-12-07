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    Брест — Страсбург смотреть онлайн

    07.12.2023 в 22:30 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Брест — Страсбург

    Футбол Лига 1 Брест Страсбург Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:30 07.12.2023 Брест и Страсбург начнут матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Брест — Страсбург

    Последний матч между собой: Страсбург — Брест 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «Страсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Брест»).

    Трансляция

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