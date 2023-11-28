В 23:00 28.11.2023 Янг Бойз и Црвена Звезда начнут матч в группе G Лиги чемпионов.

Янг Бойз — Црвена Звезда

Последний матч между собой: Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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