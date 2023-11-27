В 18:00 27.11.2023 Днепр-1 и Черноморец Од начнут матч в украинской Премьер-лиге.

Днепр-1 — Черноморец Од

Последний матч между собой: Черноморец Од — Днепр-1 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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