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    Монпелье — Брест смотреть онлайн

    26.11.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Монпелье — Брест

    Футбол Лига 1 Монпелье Брест Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 26.11.2023 Монпелье и Брест начнут матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Монпелье — Брест

    Последний матч между собой: Монпелье — Брест 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

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