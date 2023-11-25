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    Минай — Кривбасс смотреть онлайн

    25.11.2023 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Минай — Кривбасс

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай Кривбасс
    В 14:00 25.11.2023 Минай и Кривбасс начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

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    Минай — Кривбасс

    Последний матч между собой: Минай — Кривбасс 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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