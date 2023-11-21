В 22:45 21.11.2023 Гибралтар и Нидерланды начнут матч в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024.

Гибралтар — Нидерланды

Последний матч между собой: Нидерланды — Гибралтар 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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